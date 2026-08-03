Вопрос жизни и смерти. Чиновники могут ускорить развитие Сибири и перенести столицу в Омск

Экономические новшества на территории СФО повлекут за собой политическую трансформацию его роли в стране, считают эксперты В ближайшее время в России могут быть приняты важнейшие решения по новой государственной политике в отношении Сибири, которые должны изменить как экономическое положение, так и политический статус этого региона, считают наблюдатели.
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