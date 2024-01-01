В Киеве заявили о риске смены власти через майдан за три дня

Global Look Press/Emeric Fohlen/ZUMAPRESS.com Майдан для приведения к власти в Киеве главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного можно провести за три дня, заявил директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.
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