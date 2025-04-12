Украинца дважды не пустили в РФ из-за контактов и переписок в его телефоне

Российские правоохранители два раза не разрешили въезд гражданину Украины в Россию из-за контактов ГУР, СБУ, ВСУ в его телефоне, а также переписки, дискредитирующей российскую армию, передает РИА Новости со ссылкой на судебные материалы, имеющиеся в распоряжении агентства.