Украинца дважды не пустили в РФ из-за контактов и переписок в его телефоне

Российские правоохранители два раза не разрешили въезд гражданину Украины в Россию из-за контактов ГУР, СБУ, ВСУ в его телефоне, а также переписки, дискредитирующей российскую армию, передает РИА Новости со ссылкой на судебные материалы, имеющиеся в распоряжении агентства.
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