Брак с Николаем Субачевым оказался разрушительным для Саши Артемовой. Летом этого года они официально разорвали отношения.
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Дом 2 это блядская программа, которая не имеет никакого отношения к созданию крепкой семь. Все отношения между участниками программы сплошной эпатаж по примеру Ксении Собчак Не знаю ни одной пары, создавшей крепкую семью.