США и Великобритания согласовали свои действия по Украине и Китаю

Госсекретарь США Энтони Блинкен и глава МИД Великобритании Дэвид Лэмми в рамках пошедшего 10-11 сентября стратегического диалога обсудили вопросы сотрудничества по ключевым мировым проблемам, говорится в совместном заявлении сторон, распространенном американским Госдепартаментом.
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