Экс-замглавы кубанского УФСИН оправдали по делу о мошенничестве в крупном размере

Экс-замглавы кубанского УФСИН оправдали по делу о мошенничестве в крупном размереБывшего замглавы кубанского УФСИН оправдали третий раз по делу о мошенничестве Ленинский райсуд Тамбова завершил ещё одно рассмотрение уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере предпринимателем Юрием Штабелем, который в 2011–2014 годах работал заместителем главы УФСИН по Краснодарскому краю, а потом занимался в Тамбове охранным бизнесом.