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Жителей Подмосковья предупредили об опасности прогулок по весеннему льду

Жителей Подмосковья предупредили об опасности прогулок по весеннему льду

Жителям Московской области напомнили, что прогулки по весеннему льду опасны для жизни. С наступлением календарной весны оттепели на территории Московской области происходят чаще и длятся дольше, из-за чего поверхность водоемов становится ненадежной.

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