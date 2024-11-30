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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Осинькин уйдет из «Крыльев Советов» на следующей неделе. Решение принято («Чемпионат»)

По данным «Чемпионата», 59-летний специалист с большой долей вероятности покинет клуб до матча с «Ростовом», который состоится на следующей неделе, 7 декабря.

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