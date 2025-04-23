В Лаишево депутаты Госдумы РФ и Госсовета РТ обсудили меры поддержки участников СВО

Автор: Дмитрий Киселев Фото: пресс-служба Госсовета РТ В городе Лаишево депутаты Государственной Думы РФ и Государственного Совета РТ обсудили с семьями участников специальной военной операции меры социальной поддержки.
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