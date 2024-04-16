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МО: батарея Д-30 уничтожила склад боеприпасов ВСУ на херсонском направлении

МО: батарея Д-30 уничтожила склад боеприпасов ВСУ на херсонском направлении

Батарея гаубиц Д-30 группировки российских войск «Днепр» нанесла огневое поражение по замаскированным огневым позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ) на правом берегу Днепра, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

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