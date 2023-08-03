Собянин рассказал о новых социальных объектах на севере Москвы

Даже отдаленные районы города становятся все комфортнее для жизни и работы В своем канале в Телеграме мэр города Сергей Собянин поделился с жителями Москвы информацией о развитии социальной инфраструктуры в столице за последние несколько лет.
Даже отдаленные районы города становятся все комфортнее для жизни и работы В своем канале в Телеграме мэр города Сергей Собянин поделился с жителями Москвы информацией о развитии социальной инфраструктуры в столице за последние несколько лет.
Свежие комментарии