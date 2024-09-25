Зеленский призвал принудить Россию к миру во время выступления на Совбезе ООН

Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на Совбезе ООН призвал "принудить" Россию к миру, поскольку она якобы является единственным нарушителем устава международной организации и единственным "агрессором".
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