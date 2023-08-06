Пригожин наконец-то жестко о том, что случилось в Нигере

александр селезнев

Пригожин сказал это или нет - не важно. Важно, что суть этих слов - истинная правда, которая вовсю лезет на поверхность. Эти западюги только и грабят другие страны, устраивают в них хаос. Демократы хреновы. Правильно французов - козлов там доставали демонстранты. Их страну как и всю англо-саксонскую шваль давно нужно превратить в трущёбы, поселить хаос и разруху - как бумеранг, который прилетит к ним из разрушенных ими стран Азии, Африки. Пусть это сбудется - тогда посмотрим как эти скоты завоют!!!!