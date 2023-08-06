Гадали все, заступится ли ЧВК "Вагнер" за те пророссийские силы, которые пришли к власти в Нигере. И вот Пригожин нарушил молчание.
Пригожин наконец-то жестко о том, что случилось в Нигере
Комментарии
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александр селезнев
Пригожин сказал это или нет - не важно. Важно, что суть этих слов - истинная правда, которая вовсю лезет на поверхность. Эти западюги только и грабят другие страны, устраивают в них хаос. Демократы хреновы. Правильно французов - козлов там доставали демонстранты. Их страну как и всю англо-саксонскую шваль давно нужно превратить в трущёбы, поселить хаос и разруху - как бумеранг, который прилетит к ним из разрушенных ими стран Азии, Африки. Пусть это сбудется - тогда посмотрим как эти скоты завоют!!!!
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1 час.
Мария
Нигер - это золото и уран. А население самое нищее в мире. Люди умирают от голода, это самая частая причина смерти. Получается, что чем больше запасов природных богатств, тем беднее население страны. Увы! Мы тоже колония. Это и есть основная западная ценность - грабить ресурсы в колониях. Ставят во главе страны свою марионетку, которая продаёт ресурсы своей страны почти даром. Путин восстал. Потому и превратили его в изгоя, сволочи. Ох, как нам нужна ПОБЕДА! Победим - тогда конец бандитизму колониальной системы!
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1 час.
М
Мария
Всё верно! Присоединяюсь! Жируют за счёт ресурсов колоний!
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1 час.
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