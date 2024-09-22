❗️⚡️Экипажи Су-34НВО увеличили глубину применения планирующих управляемых модификаций авиабомб ФАБ-500М-62 с комплектами УМПК по логистическим узлам и крупным ПВД ВСУ в тыловых районах.
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❗️⚡️Экипажи Су-34НВО увеличили глубину применения планирующих управляемых модификаций авиабомб ФАБ-500М-62 с комплектами УМПК по логистическим узлам и крупным ПВД ВСУ в тыловых районах.