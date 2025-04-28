Сыграли тайную свадьбу? Джиджи Хадид и Брэдли Купер спровоцировали слух о бракосочетании

Джиджи отпраздновала свой день рождения с любимыми и семьей. Джиджи Хадид заинтриговала фанатов своим кольцом LEGION-MEDIAНовые фото Джиджи Хадид, которой исполнилось на днях 30 лет, спровоцировали слух о том, что модель тайно уже стала женой своего бойфрендаБрэдли Купера.