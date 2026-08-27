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Иркутск Сегодня

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От тренажеров до круговых скамеек: как преображается мыс Пурсей в Братске

От тренажеров до круговых скамеек: как преображается мыс Пурсей в Братске

В Братске на мысе Пурсей продолжается благоустройство общественной территории в рамках нацпроекта. На северной стороне подрядчик уже установил современные уличные тренажеры, аналогов которым в городе нет.

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