И снова в новостях появилось прекрасное: Страны ЕС намерены включить в 14-й пакет антироссийских санкций запрет на поставки СПГ, сообщил глава МИД Швеции.
14-й пакет санкций - цирк продолжается
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Регина Толстоброва
Европа такая тупая. на одни и теже грабли дважды наступают.
Ответить
14 час.
Natalia Ivanova
запрет на поставки СПГ в ЕС -это должны быть наши санкции наложенные против ЕС.
Ответить
12 час.
Виктор Тимошевский
Сейчас теряют 300 лярдов евро в год.Ну будут 400 терять.Европейская экономика сильнейшая в мире. Это ей как слону дробина. Еще пара лет и посыпется как карточный домик.Старина Бидон ужу на счетах косточки перебрасывает,подсчитывая барыши с дурнины Европы.
Ответить
12 час.
Свежие комментарии