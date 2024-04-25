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14-й пакет санкций - цирк продолжается

14-й пакет санкций - цирк продолжается

И снова в новостях появилось прекрасное: Страны ЕС намерены включить в 14-й пакет антироссийских санкций запрет на поставки СПГ, сообщил глава МИД Швеции.

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Комментарии
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Регина Толстоброва
Европа такая тупая. на одни и теже грабли дважды наступают.
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14 час.
Natalia Ivanova
запрет на поставки СПГ в ЕС -это должны быть наши санкции наложенные против ЕС.
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12 час.
Виктор Тимошевский
Сейчас теряют 300 лярдов евро в год.Ну будут 400 терять.Европейская экономика сильнейшая в мире. Это ей как слону дробина. Еще пара лет и посыпется как карточный домик.Старина Бидон ужу на счетах косточки перебрасывает,подсчитывая барыши с дурнины Европы.
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12 час.

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