14-й пакет санкций - цирк продолжается

запрет на поставки СПГ в ЕС -это должны быть наши санкции наложенные против ЕС.

Виктор Тимошевский

Сейчас теряют 300 лярдов евро в год.Ну будут 400 терять.Европейская экономика сильнейшая в мире. Это ей как слону дробина. Еще пара лет и посыпется как карточный домик.Старина Бидон ужу на счетах косточки перебрасывает,подсчитывая барыши с дурнины Европы.