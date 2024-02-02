Смолянин проедет более пятисот километров на верблюдах в рамках экспедиции

В путешествие мужчина отправился вместе с Федором Конюховым Уроженец Сафонова Павел Богачев в составе российско-арабской экспедиции с Федором Конюховым отправился в путешествие по Объединенным Арабским Эмиратам.
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