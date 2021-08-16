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О трёх причинах для умных бежать из РФ и не возвращаться

О трёх причинах для умных бежать из РФ и не возвращаться

Вышла замечательная статья в Republiс, почему уезжают и не возвращаются российские учёные, в первую очередь молодые.

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Walery
Какая наука в государствах- потребителях чужих технологий? В РК доктора наук(!) присваивают и даже воруют патенты своих подчиненных для имиджа, но реализовывать им их лень. Все программы изначально планируются по важности и стоимости участников, сама задача и ее итоги никого не интересует. Главное бабло, а обналичить его есть тысячи вариантов или способа. Везде зарубежные консультанты, у которых задачи разумеется гасить всю науку и продвигать разработки и продукцию своей страны. Полагаю сегодня при двоевластии ничего не изменилось. Как и тогда на заре суверенитета.
Владислав Владислав
Перестаньте чепуху писать. За последние гтды у России масса патентов в высокотехнологияных отраслях.
Walery
Вы не внимательны, Слава! Я поделился жизнью в одной из бывших Советской национальной республике. Тут уже и личную и движимую собственность запросто забирают. А гарант занят своими проблемами остаться в истории и не видит проблемы граждан, для которых готовит свою историю.
Владислав Владислав
Откровенный бере. Приполз очередной автор-провокатор.
Walery
Косящий под ВВ казах, ты отрицаешь двоевластие или хорошо знаешь науку? Казахи любят слово "провокатор", интересно как и что вы понимаете за этим словом?
Леонид Попивняк
......Очередная статейка брехливого АналГина....)))))))
владимир казарский
Очевидно Анальгин себя считает умным и, сбежав из страны, таких же как сам беглецов решил записать в "умные".

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