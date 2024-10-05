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Столтенберг рассказал о регулярных встречах с сотрудником КГБ в 1980-х

Столтенберг рассказал о регулярных встречах с сотрудником КГБ в 1980-х

В интервью Financial Times бывший генеральный секретарь НАТО обсудил военный потенциал России, свое видение решения конфликта России и Украины, а также поделился воспоминаниями о встречах с разведчиком КГБ в НорвегииЭкс-генсек НАТО Йенс Столтенберг, который только в начале недели покинул этот пост, дал интервью Financial Times и рассказал о регулярных встречах с сотрудником советской разведки.

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