Столтенберг рассказал о регулярных встречах с сотрудником КГБ в 1980-х

В интервью Financial Times бывший генеральный секретарь НАТО обсудил военный потенциал России, свое видение решения конфликта России и Украины, а также поделился воспоминаниями о встречах с разведчиком КГБ в НорвегииЭкс-генсек НАТО Йенс Столтенберг, который только в начале недели покинул этот пост, дал интервью Financial Times и рассказал о регулярных встречах с сотрудником советской разведки.