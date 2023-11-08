Бочкарев: объекты технологической части вокзала «Варшавская» готовы на 50%

В Москве идут работы по формированию технологической части вокзала «Варшавская», создаваемого на базе одноименной станции Большой кольцевой линии метро, сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии