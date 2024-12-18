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Паразитизм – наше всё! Власти и оппозиция Абхазии плачут, угрожают и делают реверансы

Паразитизм – наше всё! Власти и оппозиция Абхазии плачут, угрожают и делают реверансы

Политнавигатор Абхазия оказалась на грани энергетической катастрофы, но почему-то чрезвычайная ситуация для мобилизации всех сил не объявляется, а серьезные меры для борьбы с массовым незаконным майнингом фактически не предпринимаются.

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Комментарии
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Александр Шипилов
Я живу на селе и если хотя бы месяц не заплати за газ или свет, тут же приедут и отключат газ и отрежут провода лишат света не взирая на кто живёт в доме. А &quot;братья&quot; пользуются месяцами и годами.  Как прав был Жириновский, надо закон чтобы защищал русского человека, как другой нации.
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12 час.
Александр Зиборов
Давно пора перестать кормить абхазов, раз от них ничего не получаем взамен. Ничего не платить - и пенсии тоже!
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10 час.
v
vasechkin7
Что за примитив в рассуждениях, должны быть нормальные экономические отношения. А если у вас есть желания пошлите им денег на работу майнинга. Да и возвращение в Грузию не худший вариант для таких лодырей. за 30лет вообще ничего не сделали для своей экономики.
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9 час.

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