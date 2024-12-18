Паразитизм – наше всё! Власти и оппозиция Абхазии плачут, угрожают и делают реверансы

Александр Шипилов Я живу на селе и если хотя бы месяц не заплати за газ или свет, тут же приедут и отключат газ и отрежут провода лишат света не взирая на кто живёт в доме. А "братья" пользуются месяцами и годами. Как прав был Жириновский, надо закон чтобы защищал русского человека, как другой нации.

Александр Зиборов Давно пора перестать кормить абхазов, раз от них ничего не получаем взамен. Ничего не платить - и пенсии тоже!