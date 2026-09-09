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Спорт Уик-Энд

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Валерий МАСАЛИТИН: К сожалению, в последнее время вокруг «Зенита» одни скандалы

Валерий МАСАЛИТИН: К сожалению, в последнее время вокруг «Зенита» одни скандалы

После поражения «Зенита» от ЦСКА на «Газпром-Арене» (1:2) «Спорт уик-энд» обсудил проблемы команды Сергея Семака с бывшим нападающим армейцев Валерием Масалитиным.

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