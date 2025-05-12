Киты, соревнование по свисту и оранжереи: ради чего стоит идти на «Ночь музеев» в Екатеринбурге

В Екатеринбурге 17 мая вновь пройдет «Ночь музеев»: горожане смогут опробовать авиационные тренажеры, полюбоваться на белых полярных китов, подняться ночью в горы, поучаствовать в соревновании по свисту и многое другое.
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