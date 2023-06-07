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Актриса Красько поделилась, что ее дочери предстоит сделать важный выбор

Актриса Красько поделилась, что ее дочери предстоит сделать важный выбор

Звезда фильма «Турецкий гамбит» и сериала «Склифосовский» Ольга Красько раскрыла, что перед ее дочерью от режиссера Джаника Файзиева стоит сложнейший выбор: девушка должна определиться с будущей профессией и образованием.

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