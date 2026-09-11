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Россиянам подсказали естественный способ борьбы с борщевиком

Россиянам подсказали естественный способ борьбы с борщевиком

Агроэколог Антон Гладилин в беседе с ИС «ВЕСТИ» рассказал, что посадка елей по соседству с борщевиком поможет эффективно бороться с ядовитым растением благодаря естественной конкуренции за солнечный свет.

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