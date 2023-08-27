Новая осечка «Спартака», победы «Зенита» и «МЮ», первый гол Месси в МЛС, бан Рубиалеса за поцелуй, ИИХФ может наказать КХЛ за Федотова и другие новости

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1. «Зенит» разгромил «Урал» (4:0) в матче 6-го тура Мир РПЛ. «Спартак» не забил «Ахмату» в Москве (0:0) и продлил серию без побед до трех игр.