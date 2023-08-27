Новая осечка «Спартака», победы «Зенита» и «МЮ», первый гол Месси в МЛС, бан Рубиалеса за поцелуй, ИИХФ может наказать КХЛ за Федотова и другие новости

1. «Зенит» разгромил «Урал» (4:0) в матче 6-го тура Мир РПЛ. «Спартак» не забил «Ахмату» в Москве (0:0) и продлил серию без побед до трех игр.
Популярные статьи
- «Бразильцы больше поддерживают Украину, чем Россию, по моим наблюдениям». Экс-хавбек «Кубани» Пиццелли о конфликте стран
- Вице-премьер Испании призвала Рубиалеса уйти в отставку за поцелуй с футболисткой: «Он подверг женщину харассменту»
- Премьер-министр Испании о поцелуе Рубиалеса с футболисткой: «Это неприемлемо. Извинений недостаточно, ему нужно урегулировать ситуацию»
Свежие комментарии