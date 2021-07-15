В Новосибирске возбуждено уголовное дело по факту изготовления и сбыте поддельных справок о ПЦР-тестах

В результате проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции Управления МВД России по городу Новосибирску во взаимодействии с коллегами из Пограничного управления ФСБ России по Новосибирской области установлен 31-летний житель Ленинского района, который незаконно изготавливал и сбывал за денежное вознаграждение поддельные справки, содержащие заведомо ложные сведения об отсутствии коронавирусной инфекции COVID-19.
Происшествия5 подписчиков
Популярные статьи
- Поздравление Президента России Владимира Владимировича Путина с Днем сотрудника органов следствия
- Александр Бастрыкин поручил доложить и поставил на контроль проведение проверки по факту нападения льва на ребенка на базе отдыха в Краснодарском крае
- Председатель Следственного комитета поручил доложить о ходе проведения проверок по факту нарушения прав детей в оздоровительных лагерях
Свежие комментарии