Блинкен: США и Украина заключат соглашение в области безопасности на 10 лет

США и Украина заключат двустороннее соглашение в области безопасности на 10 лет. Соответствующее заявление сделал руководитель американского Государственного департамента Энтони Блинкен, пишет Telegram-канал BRIEF.
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