В МО Франции заявили о готовности 15 стран дать Киеву гарантии безопасности

Около 15 государств выразили свою готовность в предоставлении Украине гарантий безопасности. Об этом 12 марта сообщил министр обороны Франции Себастьян Лекорню на пресс-конференции глав оборонных ведомств Франции, Германии, Великобритании, Польши и Италии, которая прошла в Париже.