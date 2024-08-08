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Культуромания

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Эксперты рассказали о росте расходов на культуру в Европе с 2010 года

Эксперты рассказали о росте расходов на культуру в Европе с 2010 года

С 2010 года расходы на культуру в странах Европы в среднем выросли на 70%. Такой вывод содержится в исследовании, проведенном экспертами сотрудников Университета Уорика и благотворительной организации Campaign for the Arts.

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