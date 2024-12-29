Дети вместо карьеры: Клаудия Шифер рассказала о тяжелом выборе

Модель Клаудия Шифер не жалеет о том, что пожертвовала карьерой модели с мировым именем ради семьи. Об этом она рассказала в интервью журналу Hello! Когда девушке было 20 лет, она очень много времени посвящала работе, соревнуясь с другими моделями, чтобы забраться на олимп модельного бизнеса.
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