Алина Машогло: просто быть собой.

Ответственная, активная, инициативная, старательная - за три с половиной года работы контролер шинного производства контрольной лаборатории подготовительного цеха ЗКГШ Алина МАШОГЛО собрала в свой адрес немало эпитетов от коллег и руководства, способных украсить профайл молодого специалиста.
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