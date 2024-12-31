Алина Машогло: просто быть собой.

Ответственная, активная, инициативная, старательная - за три с половиной года работы контролер шинного производства контрольной лаборатории подготовительного цеха ЗКГШ Алина МАШОГЛО собрала в свой адрес немало эпитетов от коллег и руководства, способных украсить профайл молодого специалиста.