В Нижегородской области повысят выплаты за воспитание приемных детей-инвалидов

В Нижегородской области вырастут размеры ежемесячных выплат за воспитание приемных детей-инвалидов. Соответствующий законопроект приняли депутаты Законодательного Собрания Нижегородской области в конце прошлого года, сообщили редакции сайта pravda-nn.
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