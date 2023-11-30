Маск послал пригрозивших прекратить сотрудничество с Х рекламодателей

CNBC сообщил, что американский бизнесмен, владелец социальной сети Х Илон Маск предложил крупным рекламодателям, которые пытаются шантажировать компанию отказом от размещения рекламы, просто не сотрудничать с ней .
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