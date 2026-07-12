Средний возраст электромобиля в Китае составил 1,8 года

Владельцы электромобилей в Китае отказываются от машин быстрее, чем пользователи меняют смартфоны: средний возраст электрокара составляет 1,8 года против 8,2 года у обычных автомобилей с ДВС, сообщила в воскресенье, 12 июля 2026 года, газета China Press со ссылкой на совместный отчет Китайской ассоциации производителей автомобилей и консалтинговой компании Hejun Consulting.
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