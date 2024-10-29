В ХМАО женщина по указанию мошенников пыталась поджечь здание и машины полиции

Жительница города Мегион Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) по указанию мошенников попыталась поджечь административное здание, а также служебные автомобили правоохранителей, припаркованные у городского отдела полиции.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии