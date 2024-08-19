Молодые семьи Архангельской области получают сертификаты на покупку жилья

В марте многодетная семья Калининых из Архангельска стала обладателем такого сертификата.— Артем и Ираида стали одной из 135 пар, которые в Год семьи, объявленный Президентом России, получили финансовую поддержку для улучшения жилищных условий по госпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей», — написал в своем телеграм-канале губернатор Архангельской области Александр Цыбульский.