Игорь Брынцалов встретился с добровольцами из Реутова

РИАМО - 5 дек. Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов совместно с главой городского округа Реутов Станиславом Каторовым посетили Троицкий храм в Реутове, где добровольцы организовали мастерскую «Троицкий покров», сообщает пресс-служба Мособлдумы.
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