В Хорватии победу на выборах одержал действующий президент Миланович

В Хорватии в воскресенье, 12 января, состоялся второй тур президентских выборов. После обработки данных со 100% избирательных участков, на выборах одержал победу действующий президент страны Зоран Миланович.
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