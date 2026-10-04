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Мирошник назвал атаку ВСУ на скорую помощь «военным преступлением»

Мирошник назвал атаку ВСУ на скорую помощь «военным преступлением»

Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник заявил, что каждая атака Вооруженных сил Украины на медицинских работников нарушает нормы международного гуманитарного права (МГП) и рассматривается, как «военное преступление».

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