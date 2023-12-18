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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Пеликанс» обновили клубный рекорд, реализовав 22 3-очковых в матче со «Сперс»

«Пеликанс» в воскресенье обновили клубный рекорд, реализовав 22 3-очковых в победном матче со «Сперс» (146:110).

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