Итак, в США началась контрреволюция. Президент Дональд Трамп, который после своего вступления в должность начал "революцию сверху" (причëм - начал решительно, быстро, нахрапом), затем допустил ряд ошибок, в частности затянул время.
США. Контрреволюция
Комментарии
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Вячеслав Карюкалов
Хм...
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5 час.
Eduard
"демократов" на кол!
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2 час.
ИР
Ирина Рукина
Только дураки учатся на своих ошибках. Умные - на чужих. Неужели это не ясно?
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2 час.
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