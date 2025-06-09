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США. Контрреволюция

США. Контрреволюция

Итак, в США началась контрреволюция. Президент Дональд Трамп, который после своего вступления в должность начал "революцию сверху" (причëм - начал решительно, быстро, нахрапом), затем допустил ряд ошибок, в частности затянул время.

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Комментарии
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Вячеслав Карюкалов
Хм...
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5 час.
Eduard
&quot;демократов&quot; на кол!
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2 час.
ИР
Ирина Рукина
Только дураки учатся на своих ошибках. Умные - на чужих. Неужели это не ясно?
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2 час.
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