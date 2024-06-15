Москалькова опубликовала список из 430 готовых к обмену украинских военных

Global Look Press/Pavel Kashaev Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова опубликовала в своем Telegram-канале список 430 украинских военнопленных, готовых вернуться на родину по обмену.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии