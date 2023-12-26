Силуанов: дефицит бюджета РФ в 2023 году ожидается на уровне 1,5% ВВП

В 2023 году дефицит российского бюджета может быть и "поменьше", но ожидается на уровне 1,5% ВВП. Этот показатель ниже, чем изначально планировалось, заявил министр финансов России Антон Силуанов в интервью телеканалу "".
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