Власти Украины опасаются бунта в ВСУ

Солдатам запрещается самовольно собираться в группы.Полковник США в отставке Дуглас Макгрегор рассказал в интервью YouTube-каналу Judging Freedom о том, что украинские офицеры запрещают солдатам собираться в группы без приказа.
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