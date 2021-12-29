Москва сделала всему миру беспрецедентное предложение по интернету

В частности, предлагается заключить соглашение о международном регулировании управления интернетом. По словам Сыромолотова, "Россия выступает за интернационализацию управления сетью интернет и равноправное участие государств в этом процессе".
В частности, предлагается заключить соглашение о международном регулировании управления интернетом. По словам Сыромолотова, "Россия выступает за интернационализацию управления сетью интернет и равноправное участие государств в этом процессе".
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