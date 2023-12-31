Самозапрет на кредиты и ажиотаж вокруг ипотеки. Главное на рынке заимствований за год

Банки и микрофинансовые организации (МФО) начали ограничивать выдачу необеспеченных кредитов заемщикам с высокой долговой нагрузкой, это происходит из-за нового механизма ЦБ, который начал работать в 2023 году.
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