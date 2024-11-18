Сбежавшие из России либерасты решили устроить в Берлине митинг. Ну правильно, толку от них никакого, нужно же отчитаться перед хозяевами, что деньги они получают не зря.
Безнадега...
Комментарии
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Аркадий Шацкий
Сам не поедет, выкрадывать придется.
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4 час.
виктор бажинов
Да пусть его его хозяева терзают, нахрен он нужен здесь в России ! Ещё наш хлеб есть. Если в России, только не в тюрьму, а в яму глубокую грязную, - он только такую участь заслужил 👌
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1 час.
АНГЕЛ АНГЕЛ
Всех "патриотов" России лишить социальных выплат, недвижимости, активов, званий, наград, пенсий, гонораров, и т.д Поверьте успокоятся.... А кто нет так ледорубов хватает...
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1 час.
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