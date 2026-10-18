СВО – часть глобального конфликта, который будет длиться ещё лет 20, что никак не означает того, что реформирование России можно отодвинуть на будущее до спокойных времён.
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